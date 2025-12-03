 
黑
霞光粉

Nike Sportswear

Nike Sportswear Swoosh 大童拒水绗缝保暖羽绒夹克采用耐穿拒水锦纶面料，搭配绗缝耐克勾图案，结合柔软羽绒填充物，舒适保暖，打造冷天御寒佳选。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；衣袖搭配内置弹性加绒袖口，帮助锁住热量；风帽设计，提供出众包覆效果。

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：80%。充绒量：165 克（M码）
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ2953-010

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
