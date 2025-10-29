 
Nike Sportswear Swoosh 男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克 - 深藏青/白色/团队蓝灰/白色

Nike Sportswear Swoosh

男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克

42% 折让

穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克，畅享温暖舒适感受。夹克采用双面穿设计，结合仿羊羔绒面料，是冷天的理想叠搭之选。夹克反穿时，起皱梭织里料转化为表层，缔造休闲外观；仿羊羔绒面料层则转而成为里料，倍添舒适感受。


  • 显示颜色： 深藏青/白色/团队蓝灰/白色
  • 款式： BQ6546-411

内外兼修，畅享舒适

其他细节

  • 双面穿设计，打造两种造型
  • 起皱梭织面料，轻盈耐穿
  • 仿羊羔绒面料，温暖舒适
  • 大号耐克勾标志，缔造醒目外观
  • 弹性下摆和袖口，缔造易于叠搭的舒适穿着体验
  • 双向拉链，可自行调整造型

产品细节

  •  
  • 全长拉链开襟设计
  • 仿羊羔绒面设有侧边拉链口袋
  • 外层面料：83% 聚酯纤维/17% 腈纶。内层面料：100% 锦纶
  • 可机洗
  •  
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。