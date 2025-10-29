穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克，畅享温暖舒适感受。夹克采用双面穿设计，结合仿羊羔绒面料，是冷天的理想叠搭之选。夹克反穿时，起皱梭织里料转化为表层，缔造休闲外观；仿羊羔绒面料层则转而成为里料，倍添舒适感受。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

