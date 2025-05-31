Nike Sportswear Swoosh
男子加绒长裤
¥479¥74936% 折让
Nike Sportswear Swoosh 男子加绒长裤出自 Solo Swoosh 系列，为日常衣橱再添升级基本单品。该长裤厚实柔软，臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受。可搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造利落造型，助你轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN3343-010
Nike Sportswear Swoosh
¥479¥74936% 折让
Nike Sportswear Swoosh 男子加绒长裤出自 Solo Swoosh 系列，为日常衣橱再添升级基本单品。该长裤厚实柔软，臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受。可搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造利落造型，助你轻松驾驭不同场合。
其他细节
- 厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲舒适感受
- 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，可自由调节贴合效果
产品细节
- 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN3343-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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