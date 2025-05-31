 

Nike Sportswear Swoosh

男子加绒长裤

¥479¥74936% 折让
黑/白色
浅军绿/白色

Nike Sportswear Swoosh 男子加绒长裤出自 Solo Swoosh 系列，为日常衣橱再添升级基本单品。该长裤厚实柔软，臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受。可搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造利落造型，助你轻松驾驭不同场合。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN3343-010

Nike Sportswear Swoosh

¥479¥74936% 折让

Nike Sportswear Swoosh 男子加绒长裤出自 Solo Swoosh 系列，为日常衣橱再添升级基本单品。该长裤厚实柔软，臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受。可搭配T恤或连帽衫以及你挚爱的 Nike 运动鞋，打造利落造型，助你轻松驾驭不同场合。

其他细节

  • 厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受
  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲舒适感受
  • 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，可自由调节贴合效果

产品细节

  • 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN3343-010

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