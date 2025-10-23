Nike Sportswear Swoosh
男子针织翻领T恤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子针织翻领T恤采用精致图案细节和醒目条纹设计，提升经典格调。精选柔软面料，结合翻折领与双扣式前襟设计，展现经典造型，时尚感出众。
- 显示颜色： 浅烟灰/白色/浅烟灰/微黄绿
- 款式： CJ4910-077
醒目 SWOOSH 风格
图案风格
胸前饰有大号 Swoosh 图案，塑就醒目图案风格。
Swoosh 细节
左侧衣领和背部中央上片绣有小号 Swoosh 图案。左侧下方饰有丝网印制的 Swoosh 和刺绣 Swoosh，彰显小巧品牌标志魅力。
针织面料，质感柔软
珠地面料，柔软轻盈。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
