 
Nike Sportswear Swoosh 男子针织翻领T恤 - 浅烟灰/白色/浅烟灰/微黄绿

Nike Sportswear Swoosh 男子针织翻领T恤采用精致图案细节和醒目条纹设计，提升经典格调。精选柔软面料，结合翻折领与双扣式前襟设计，展现经典造型，时尚感出众。


  • 显示颜色： 浅烟灰/白色/浅烟灰/微黄绿
  • 款式： CJ4910-077

醒目 SWOOSH 风格

图案风格

胸前饰有大号 Swoosh 图案，塑就醒目图案风格。

Swoosh 细节

左侧衣领和背部中央上片绣有小号 Swoosh 图案。左侧下方饰有丝网印制的 Swoosh 和刺绣 Swoosh，彰显小巧品牌标志魅力。

针织面料，质感柔软

珠地面料，柔软轻盈。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅烟灰/白色/浅烟灰/微黄绿
  • 款式： CJ4910-077

