Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲采用撞色设计，让你穿出暖意融融的不凡型格；添加羽绒填充物，塑就 Swoosh Series 系列中的保暖佳选。超宽松版型结合立领设计，为造型增添亮点，同时让你保持舒适。

