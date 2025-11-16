Nike Sportswear Swoosh Series
耐克暖钩羽绒服系列杨力维同款 Therma-FIT 女子 Oversize 风拒水羽绒风衣
Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列杨力维同款 Therma-FIT 女子 Oversize 风拒水羽绒风衣出自 Swoosh Series 系列。采用羽绒填充物，结合拒水面料，轻盈保暖，助你在寒冷天气中保持舒适。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IB2011-010
Nike Sportswear Swoosh Series
御寒保暖
轻盈羽绒填充物结合 Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖感受。
不惧雨水
面料经拒水处理，在小雨天气中帮助身体保持干爽。翻折衣领可调整为立领，提升包覆效果；内置袖口搭配拇指孔，有助稳固衣袖。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：221 克（M 码）
- 超宽松版型
- 腰带设计
- 后身下摆融入开衩设计
- 可机洗
