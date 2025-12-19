Nike Sportswear Swoosh Series
耐克暖钩羽绒服系列 Therma-FIT 女子 Oversize 风羽绒夹克
25% 折让
Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列 Therma-FIT 女子 Oversize 风羽绒夹克添加羽绒填充物，塑就 Swoosh Series 系列中的保暖佳选。衣袖内置加绒袖口，稳固贴合；风帽与下摆搭配松紧抽绳和绳扣，束紧即可有效御寒。
- 显示颜色： 金属银/浅烟灰
- 款式： IB2004-095
匠心保暖夹克，轻松驾驭冷天，彰显个性风范。
舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
产品细节
- 大身面料：100% 锦纶。背后面料：100% 乙纶。里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：273 克（M码）
- 超宽松版型
- 金属色表面
- 侧边口袋设计
- 必要时用湿布清洁
设计揭秘
该夹克出自 Swoosh 外套系列，采用大号耐克勾状隔片，增强保暖性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
