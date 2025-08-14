 
Nike Sportswear Tech 男子短袖针织上衣 - 浅卡其/黑

Nike Sportswear Tech

男子短袖针织上衣

30% 折让

Nike Sportswear Tech 男子短袖针织上衣采用企领设计，柔软舒适，帮助保持不凡型格。超宽松版型结合衣袖毛边设计，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 浅卡其/黑
  • 款式： HJ2953-229

其他细节

  • 腋下融入包边孔眼，提升高热区域透气性
  • 优质针织面料，舒适非凡

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 72% 聚酯纤维/23% 粘纤/5% 氨纶
  • 可机洗
