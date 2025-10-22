 
Nike Sportswear Tech Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫 - 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

大童全长拉链开襟连帽衫

18% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫携优质双面针织面料舒适来袭， 内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感，助你畅享舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
  • 款式： HV5867-653

Nike Sportswear Tech Fleece

18% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫携优质双面针织面料舒适来袭， 内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感，助你畅享舒适穿着感受。

其他细节

  • 镶边和接缝细节，塑就经典 Tech Fleece 外观
  • 左袖包边拉链口袋可供安全存储随身物品
  • 袖口采用顺滑弹性包边设计，塑就简约外观和舒适感受

产品细节

  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 侧缝口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
  • 款式： HV5867-653

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。