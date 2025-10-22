Nike Sportswear Tech Fleece
大童全长拉链开襟连帽衫
18% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫携优质双面针织面料舒适来袭， 内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感，助你畅享舒适穿着感受。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗队红/黑/黑
- 款式： HV5867-653
其他细节
- 镶边和接缝细节，塑就经典 Tech Fleece 外观
- 左袖包边拉链口袋可供安全存储随身物品
- 袖口采用顺滑弹性包边设计，塑就简约外观和舒适感受
产品细节
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 侧缝口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
