Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用灵感源自天然矿物的配色，结合标准版型设计，旨在致敬 Tech Fleece 面世 10 周年。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套夹克或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心长裤，开启针织单品潮流风尚。

显示颜色： 浅灰/调色/黑

款式： FB8331-013