Nike Sportswear Tech Fleece
女子中腰长裤
10% 折让
Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用灵感源自天然矿物的配色，结合标准版型设计，旨在致敬 Tech Fleece 面世 10 周年。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套夹克或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心长裤，开启针织单品潮流风尚。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB8331-010
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固舒适的贴合感受
- 口袋设计，方便收纳钥匙和手机
- 正面和背面缝褶设计，勾勒腿部线条
产品细节
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）/前片右口袋（手心侧）：100% 棉
- 罗纹裤管口设计
- 右髋实用拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
