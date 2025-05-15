Nike Sportswear Tech Fleece
女子修身半身长裙
¥899
Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身半身长裙采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感。简约修身版型搭配正面双向拉链，助力打造百搭造型。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ0919-010
Nike Sportswear Tech Fleece
¥899
Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身半身长裙采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感。简约修身版型搭配正面双向拉链，助力打造百搭造型。
产品细节
- 面料：78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶。腰头部分：97% 棉/3% 氨纶
- 腰部背面融入罗纹拼接
- 正面左侧印有 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ0919-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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