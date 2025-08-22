 
Nike Sportswear Tech Fleece 女子精裁夹克 - 浅灰/调色/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

女子精裁夹克

11% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 女子精裁夹克采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感。隐藏式按扣开襟设计打造简约利落外观，令你玩转时尚穿搭。


  • 显示颜色： 浅灰/调色/黑
  • 款式： HV2452-013

Nike Sportswear Tech Fleece

11% 折让

Nike Sportswear Tech Fleece 女子精裁夹克采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感。隐藏式按扣开襟设计打造简约利落外观，令你玩转时尚穿搭。

产品细节

  • 53% 棉/47% 聚酯纤维
  • 背面局部下摆采用罗纹设计
  • 衣袖立体剪裁
  • 口袋设计
  • 宽松版型
  • 左侧袖口饰有丝网印制 Futura 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅灰/调色/黑
  • 款式： HV2452-013

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。