Nike Sportswear Tech Fleece
女子精裁夹克
26% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子精裁夹克采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感。隐藏式按扣开襟设计打造简约利落外观，令你玩转时尚穿搭。
- 显示颜色： 浅灰/调色/黑
- 款式： HV2452-013
Nike Sportswear Tech Fleece
26% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子精裁夹克采用双面针织面料，内外皆具顺滑质感。隐藏式按扣开襟设计打造简约利落外观，令你玩转时尚穿搭。
产品细节
- 53% 棉/47% 聚酯纤维
- 背面局部下摆采用罗纹设计
- 衣袖立体剪裁
- 口袋设计
- 宽松版型
- 左侧袖口饰有丝网印制 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 浅灰/调色/黑
- 款式： HV2452-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。