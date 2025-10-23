 
Nike Sportswear Tech Fleece 女子高腰褶裥长裤 - 黑/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

女子高腰褶裥长裤

¥899
黑/黑
浅灰/调色/黑

Nike Sportswear Tech Fleece 女子高腰褶裥长裤采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，焕新演绎办公室佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FV8053-010

其他细节

  • 腰部右侧拉链设计，为正面赋予流畅外观
  • 后腰采用罗纹拼接设计，塑就舒适贴合感受

产品细节

  • 53% 棉/47% 聚酯纤维
  • 印花 Futura 标志
  • 腰部内侧和裤脚内侧融入经典镶边细节
  • 可机洗
尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

