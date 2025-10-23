Nike Sportswear Tech Fleece
女子高腰褶裥长裤
¥899
Nike Sportswear Tech Fleece 女子高腰褶裥长裤采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，焕新演绎办公室佳选单品。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FV8053-010
Nike Sportswear Tech Fleece
¥899
Nike Sportswear Tech Fleece 女子高腰褶裥长裤采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，焕新演绎办公室佳选单品。
其他细节
- 腰部右侧拉链设计，为正面赋予流畅外观
- 后腰采用罗纹拼接设计，塑就舒适贴合感受
产品细节
- 53% 棉/47% 聚酯纤维
- 印花 Futura 标志
- 腰部内侧和裤脚内侧融入经典镶边细节
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FV8053-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。