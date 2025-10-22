 
Nike Sportswear Tech Fleece 女子 Oversize 风外套 - 浅灰/调色/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

女子 Oversize 风外套

36% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Fleece 女子 Oversize 风外套点缀匠心细节，宽大舒适。 优质双面针织面料内外皆顺滑出众，结合超宽版型，挺括有型。


  • 显示颜色： 浅灰/调色/黑
  • 款式： HJ0970-013

其他细节

  • 包边下摆搭配肘部立体剪裁，塑就经典 Tech Fleece 外观
  • 短款设计与超宽松版型相得益彰，巧妙平衡舒适性与时尚感

产品细节

  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 插手口袋
  • 左袖口饰有 Futura 标志
  • 可机洗
