Nike Sportswear Tech Fleece 女子 Oversize 风外套点缀匠心细节，宽大舒适。 优质双面针织面料内外皆顺滑出众，结合超宽版型，挺括有型。
- 显示颜色： 浅灰/调色/黑
- 款式： HJ0970-013
Nike Sportswear Tech Fleece 女子 Oversize 风外套点缀匠心细节，宽大舒适。 优质双面针织面料内外皆顺滑出众，结合超宽版型，挺括有型。
其他细节
- 包边下摆搭配肘部立体剪裁，塑就经典 Tech Fleece 外观
- 短款设计与超宽松版型相得益彰，巧妙平衡舒适性与时尚感
产品细节
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 插手口袋
- 左袖口饰有 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
