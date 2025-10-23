Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill

¥1,299

再生材料，搭配可拆卸口袋

Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill 男子马甲采用半透明衬里，突显大理石纹合成材质填充物。正面可拆卸口袋，可供安全收纳物品，解放双手，助你轻松应对日常挑战。

正面可拆卸口袋

正面配有可拆卸口袋，便于安全收纳相机、手机和钥匙，既可固定在衣身上，也可作为袋子使用。

Thermore™ EcoDown 填充材料

嵌入式 EcoDown 填充材料，缔造出色保暖效果。由再生材料制成的合成纤维，可带来出众保暖效果和质感。

隐藏式储物空间

正面口袋后方配有一个隐藏式口袋，便于快速储物，还可在冷天帮助双手保持温暖。