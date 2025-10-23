Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill
男子马甲
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill 男子马甲采用半透明衬里，突显大理石纹合成材质填充物。正面可拆卸口袋，可供安全收纳物品，解放双手，助你轻松应对日常挑战。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： CU3767-010
再生材料，搭配可拆卸口袋
正面可拆卸口袋
正面配有可拆卸口袋，便于安全收纳相机、手机和钥匙，既可固定在衣身上，也可作为袋子使用。
Thermore™ EcoDown 填充材料
嵌入式 EcoDown 填充材料，缔造出色保暖效果。由再生材料制成的合成纤维，可带来出众保暖效果和质感。
隐藏式储物空间
正面口袋后方配有一个隐藏式口袋，便于快速储物，还可在冷天帮助双手保持温暖。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 不对称拉链设计，可供打造专属风格和舒适感受
- 面料/里料镶嵌：56% 聚酯纤维/44% 棉。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
