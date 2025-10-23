 
Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill 男子马甲 - 黑/黑/黑

Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill

男子马甲

¥1,299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack Synthetic-Fill 男子马甲采用半透明衬里，突显大理石纹合成材质填充物。正面可拆卸口袋，可供安全收纳物品，解放双手，助你轻松应对日常挑战。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： CU3767-010

再生材料，搭配可拆卸口袋

正面可拆卸口袋

正面配有可拆卸口袋，便于安全收纳相机、手机和钥匙，既可固定在衣身上，也可作为袋子使用。

Thermore™ EcoDown 填充材料

嵌入式 EcoDown 填充材料，缔造出色保暖效果。由再生材料制成的合成纤维，可带来出众保暖效果和质感。

隐藏式储物空间

正面口袋后方配有一个隐藏式口袋，便于快速储物，还可在冷天帮助双手保持温暖。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 不对称拉链设计，可供打造专属风格和舒适感受
  • 面料/里料镶嵌：56% 聚酯纤维/44% 棉。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。