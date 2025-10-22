Nike Sportswear Trend
男子灯芯绒夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Trend 男子灯芯绒夹克为胸部、衣袖和衣身融入宽松设计，休闲舒适，易于叠搭，旨在向经典运动夹克致敬。厚实条纹罗纹细节结合顺滑梭织里料，彰显运动细节。夹克正面和背面饰有刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，缔造学院风范。
- 显示颜色： 军裤卡其/帆白/军裤卡其
- 款式： DV9998-325
柔软复古，舒适非凡
纹理灯芯绒面料，柔软舒适。 梭织里料顺滑亲肤，舒适非凡。
轻松叠搭
宽松版型，营造充裕活动空间，休闲舒适且易于叠搭。下摆和局部袖口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固衣身。
学院风范
经典按扣开襟、条纹罗纹和前后刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，为经典单品注入华美学院风范。
其他细节
- 两个贴边口袋，塑就复古外观
- 罗纹领口，舒适亲肤
产品细节
- 面料：99% 棉/1% 其他纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 只可干洗
- 显示颜色： 军裤卡其/帆白/军裤卡其
- 款式： DV9998-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
