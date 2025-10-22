Nike Sportswear Trend 男子灯芯绒夹克为胸部、衣袖和衣身融入宽松设计，休闲舒适，易于叠搭，旨在向经典运动夹克致敬。厚实条纹罗纹细节结合顺滑梭织里料，彰显运动细节。夹克正面和背面饰有刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，缔造学院风范。

