 
Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲 - 黑/帆白

Nike Sportswear Windpuffer

Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲

18% 折让
黑/帆白
白色/黑

穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲，畅享舒适感受。该马甲搭载 Storm-FIT 技术，帮助在刮风下雨天气条件下保持舒适。 羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆搭配松紧抽绳，可束紧御寒。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5238-010

Nike Sportswear Windpuffer

18% 折让

穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲，畅享舒适感受。该马甲搭载 Storm-FIT 技术，帮助在刮风下雨天气条件下保持舒适。 羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆搭配松紧抽绳，可束紧御寒。

抵御寒冷

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂面料，提升耐穿性；羽绒填充物，提供出众保暖效果。

了解背后故事

26 度绗缝的设计灵感源自 Nike 传统 V 字形设计，其详细信息请见内部梭织标签。

羽绒填充物，保暖出众

鸭绒填充物，帮助抵御寒冷，锁住暖意。

其他细节

  • 风格：宽松版型保暖马甲
  • 材料：聚酯纤维面料和羽绒填充物
  • 结构：经典 Windrunner V 字形设计
  • 储物：拉链插手口袋
  • 边缘：全长拉链开襟设计
  • 优点：衣领内侧融入舒适里料

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 刺绣 STORM-FIT 标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：120 克（M码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5238-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。