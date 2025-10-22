Nike Sportswear Windpuffer
Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲
18% 折让
穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲，畅享舒适感受。该马甲搭载 Storm-FIT 技术，帮助在刮风下雨天气条件下保持舒适。 羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆搭配松紧抽绳，可束紧御寒。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV5238-010
Nike Sportswear Windpuffer
18% 折让
穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲，畅享舒适感受。该马甲搭载 Storm-FIT 技术，帮助在刮风下雨天气条件下保持舒适。 羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆搭配松紧抽绳，可束紧御寒。
抵御寒冷
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂面料，提升耐穿性；羽绒填充物，提供出众保暖效果。
了解背后故事
26 度绗缝的设计灵感源自 Nike 传统 V 字形设计，其详细信息请见内部梭织标签。
羽绒填充物，保暖出众
鸭绒填充物，帮助抵御寒冷，锁住暖意。
其他细节
- 风格：宽松版型保暖马甲
- 材料：聚酯纤维面料和羽绒填充物
- 结构：经典 Windrunner V 字形设计
- 储物：拉链插手口袋
- 边缘：全长拉链开襟设计
- 优点：衣领内侧融入舒适里料
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣 STORM-FIT 标志
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：120 克（M码）
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV5238-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。