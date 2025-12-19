Nike Sportswear Windpuffer
Storm-FIT 女子防风拒水宽松连帽羽绒外套
31% 折让
出众包覆，加倍保暖。Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松连帽羽绒外套采用宽松版型和长款设计，结合羽绒填充物，提升立体感和保暖度。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV5237-010
抵御寒冷
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂梭织面料增强耐穿性，羽绒填充物带来出色保暖效果。
可调细节
双向拉链开襟，方便调节造型；搭配弹性抽绳风帽，可束紧御寒。
了解背后故事
26 度绗缝的设计灵感源自 Nike 传统 V 字形设计，其详细信息请见内部梭织标签。
其他细节
- 风格：保暖长款外套，宽松版型
- 材料：聚酯纤维面料和羽绒填充物
- 结构：26 度 Windrunner V 字形设计
- 储物：拉链插手口袋和衣身内侧口袋
- 特点：全长拉链开襟；风帽搭配松紧抽绳和绳扣
- 优点：口袋融入舒适里料
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：313 克（M 码）
- 刺绣 STORM-FIT 和 Swoosh 标志
- Windrunner 梭织标签
- 弹性袖口
- 宽松版型
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
