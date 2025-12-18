Nike Sportswear Windpuffer
Storm-FIT 耐克升级款暖风系列女子防风拒水连帽羽绒夹克
23% 折让
穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 耐克升级款暖风系列女子防风拒水连帽羽绒夹克，畅享舒适感受。采用 Storm-FIT 技术，助你在刮风下雨天气中保持舒适。采用羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆和风帽搭配松紧抽绳，可束紧御寒。
- 显示颜色： 明黄/帆白
- 款式： HV5236-389
抵御寒冷
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂面料，提升耐穿性；羽绒填充物，提供出众保暖效果。
了解背后故事
26 度绗缝的设计灵感源自 Nike 传统 V 字形设计，其详细信息请见内部梭织标签。
羽绒填充物，保暖出众
鸭绒填充物，帮助抵御寒冷。
其他细节
- 款式：保暖夹克，宽松版型
- 材料：聚酯纤维面料和鸭绒填充物
- 结构：经典 Windrunner V 字形设计
- 储物：拉链插手口袋和衣身内侧按扣口袋
- 边缘：全长拉链开襟搭配风帽与下摆松紧抽绳设计
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：218克（M码）
- 刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣 STORM-FIT 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 明黄/帆白
- 款式： HV5236-389
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
