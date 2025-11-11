Nike Sportswear Windpuffer
Therma-FIT 耐克暖风轻羽绒系列女子拒水羽绒连帽夹克
¥1,499
匠心设计，温暖穿搭。Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 耐克暖风轻羽绒系列女子拒水羽绒连帽夹克采用拒水面料，结合 Therma-FIT 技术和轻盈填充物，助你保持温暖干爽。可拆卸风帽，适合日常穿着，打造不同造型。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白
- 款式： HV5106-072
抵御寒冷
羽绒填充物，轻盈保暖。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
干爽体验
结实不易撕裂面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。
其他细节
- 款式：休闲夹克
- 材料：再生聚酯纤维面料和轻盈羽绒填充物
- 结构：经典 Windrunner V 字形绗缝设计
- 储物：拉链插手口袋和衣身内里按扣口袋
- 优点：可拆卸风帽
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 刺绣 THERMA-FIT 标志
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：168克（M码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
