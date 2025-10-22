 
Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克 - 白色

Nike Sportswear Windrunner

大童（男孩）夹克

27% 折让

Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克重新演绎经典夹克。 采用 78 年元年款的 V 字形设计线条，彰显出众风范。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM3389-100

其他细节

  • 风帽添加网眼布衬里，打造舒适包覆效果
  • 背部开口设计，有效提升透气性
  • 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 拉链口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维
  • 可机洗
