Nike Sportswear Windrunner
大童（男孩）夹克
29% 折让
Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克重新演绎经典夹克。 采用 78 年元年款的 V 字形设计线条，彰显出众风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM3389-100
其他细节
- 风帽添加网眼布衬里，打造舒适包覆效果
- 背部开口设计，有效提升透气性
- 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 拉链口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
