Nike Sportswear Windrunner
女子修身中腰针织长裤
11% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子修身中腰针织长裤根植传统，采用修身版型搭配裤筒滚边设计，彰显复古运动风范。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/帆白
- 款式： HJ1017-072
产品细节
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 口袋设计
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
