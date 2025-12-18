Nike Sportswear Windrunner
女子加绒精裁夹克
10% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子加绒精裁夹克采用富有结构感的厚实加绒面料，结合缎面里料，塑就出众质感。配色 010 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka) 同款。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HV5144-010
其他细节
- 26 度 V 字形线条设计，致敬经典 Nike Windrunner 夹克
- 隐藏式拉链口袋，可供安全存放小物件
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 袖口搭配隐藏式按扣
- 双向拉链
- 弹性下摆
- 刺绣 Swoosh 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
