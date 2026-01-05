Nike Sportswear Windrunner
女子半身裙
40% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子半身裙采用泡泡裙摆设计，增添立体美感。 轻盈塔夫绸面料，塑就利落风范。 弹性腰部搭配抽绳，缔造恰到好处的贴合感。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/帆白
- 款式： IM7451-652
Nike Sportswear Windrunner
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 高腰设计
- 中长剪裁
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
