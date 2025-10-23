 
Nike Sportswear Windrunner 幼童全长拉链开襟夹克 - 黑/山茶色

¥399
黑/山茶色
黑曜石色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Windrunner 幼童全长拉链开襟夹克，让小宝贝尽情玩耍。复古设计借鉴元年款夹克上的 26 度 V 字形设计，让小宝贝畅享舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/山茶色
  • 款式： HA3307-013

复古风格，承袭经典

穿上 Nike Sportswear Windrunner 幼童全长拉链开襟夹克，让小宝贝尽情玩耍。复古设计借鉴元年款夹克上的 26 度 V 字形设计，让小宝贝畅享舒适的穿着体验。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈柔滑
  • 局部网眼布里料，舒适出众

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
