Nike Sportswear Windrunner
风行者系列女子宽松梭织连帽夹克
28% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子宽松梭织连帽夹克采用不易撕裂的梭织面料，轻盈而结实。 落肩设计结合宽松衣身，塑就宽松版型；下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 热情红/帆白/帆白
- 款式： HJ1183-633
Nike Sportswear Windrunner
28% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子宽松梭织连帽夹克采用不易撕裂的梭织面料，轻盈而结实。 落肩设计结合宽松衣身，塑就宽松版型；下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 按扣口袋设计
- 短款设计
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 热情红/帆白/帆白
- 款式： HJ1183-633
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。