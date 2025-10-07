 
Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克 - 白色/烟灰/黑/黑

Nike Sportswear Windrunner

Repel 大童拒水连帽夹克

53% 折让

Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克采用全长拉链开襟设计，结合关键位置网眼布里料，有助提升舒适性，彰显经典风范。轻盈外层结合拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。胸前 V 字形线条设计，旨在向元年款 Windrunner 致敬，彰显经典 Nike 风范。


  • 显示颜色： 白色/烟灰/黑/黑
  • 款式： FZ5516-100

其他细节

  • 梭织外层质感顺滑，经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 衣身和衣袖上部采用网眼布里料，帮助提升舒适感
  • 拉链口袋，为基本物品提供安全收纳空间

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
