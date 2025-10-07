Nike Sportswear Windrunner
Repel 大童拒水连帽夹克
53% 折让
Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克采用全长拉链开襟设计，结合关键位置网眼布里料，有助提升舒适性，彰显经典风范。轻盈外层结合拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。胸前 V 字形线条设计，旨在向元年款 Windrunner 致敬，彰显经典 Nike 风范。
- 显示颜色： 白色/烟灰/黑/黑
- 款式： FZ5516-100
Nike Sportswear Windrunner
53% 折让
Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克采用全长拉链开襟设计，结合关键位置网眼布里料，有助提升舒适性，彰显经典风范。轻盈外层结合拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。胸前 V 字形线条设计，旨在向元年款 Windrunner 致敬，彰显经典 Nike 风范。
其他细节
- 梭织外层质感顺滑，经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 衣身和衣袖上部采用网眼布里料，帮助提升舒适感
- 拉链口袋，为基本物品提供安全收纳空间
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/烟灰/黑/黑
- 款式： FZ5516-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。