日常佳选
法式毛圈面料柔软挺括，令你在球场内外畅享舒适感受。
安心收纳
右侧实用拉链口袋，可存放钥匙、卡片或其他随身小物件。
其他细节
- 侧边口袋，方便储物
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 弹性裤管口
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 54% 聚酯纤维/46% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
