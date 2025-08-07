 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子法式毛圈速干篮球长裤 - 黑/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子法式毛圈速干篮球长裤

23% 折让

Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球长裤采用标准版型与针织面料，舒适百搭。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： FZ0225-010

Nike Standard Issue

23% 折让

Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球长裤采用标准版型与针织面料，舒适百搭。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

日常佳选

法式毛圈面料柔软挺括，令你在球场内外畅享舒适感受。

安心收纳

右侧实用拉链口袋，可存放钥匙、卡片或其他随身小物件。

其他细节

  • 侧边口袋，方便储物
  • 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受

产品细节

  • 弹性裤管口
  • NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
  • 54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： FZ0225-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。