Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫采用顺滑针织面料，搭配全长拉链开襟设计，塑就百搭风范。导湿速干技术，让你保持干爽。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： FZ0223-063
速干支持
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
日常佳选
法式毛圈面料柔软且富有结构感，适合球场内外穿搭。
其他细节
- 右侧实用拉链口袋，可供存放重要小物件
- 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
- 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
