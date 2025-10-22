Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干双面穿篮球短裤
24% 折让
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。 Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干双面穿篮球短裤百搭实穿，球场休闲两相宜，助你随心混搭造型。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/暗灰/调色/淡象牙白
- 款式： FZ0209-010
其他细节
- 双面穿设计，一面为网眼布面料，另一面采用柔软针织面料
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
- 网眼布一面侧边搭配插手口袋，便于存放钥匙、卡片和其他随身物品
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- "NIKE STANDARD ISSUE" 梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
