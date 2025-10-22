Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干套头篮球连帽衫
售罄：
此配色当前无货
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。 Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干套头篮球连帽衫采用柔软法式毛圈针织面料结合休闲版型，塑就百搭实穿风范。 导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 浅野芒果黄/调色/淡象牙白
- 款式： FZ0219-643
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
日常佳选
法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，营造出色舒适性，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 右侧实用拉链口袋，便于存放小物件
- 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性
- 正面袋鼠式口袋设计，方便收纳随身小物
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
- 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
