 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球九分裤 - 调色暗灰/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子速干篮球九分裤

调色暗灰/淡象牙白
黑/淡象牙白

Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球九分裤专为热身和训练设计，尽显运动鞋魅力。采用柔软弹性的导湿速干面料，结合经典版型和开放式裤脚设计。


  • 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
  • 款式： HQ7990-063

Nike Standard Issue

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
  • 右侧实用性拉链口袋，提供安全储物空间
  • 侧边口袋，令随身物品触手可及

产品细节

  • 弹性腰部搭配系结抽绳
  • NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
  • 54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
