Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干篮球九分裤
42% 折让
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球九分裤专为热身和训练设计，尽显运动鞋魅力。采用柔软弹性的导湿速干面料，结合经典版型和开放式裤脚设计。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： HQ7990-063
Nike Standard Issue
42% 折让
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球九分裤专为热身和训练设计，尽显运动鞋魅力。采用柔软弹性的导湿速干面料，结合经典版型和开放式裤脚设计。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 右侧实用性拉链口袋，提供安全储物空间
- 侧边口袋，令随身物品触手可及
产品细节
- 弹性腰部搭配系结抽绳
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 54% 聚酯纤维/46% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： HQ7990-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。