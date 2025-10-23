Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球圆领运动衫采用经典版型结合导湿速干的针织面料，助你保持干爽舒适。 图案的设计灵感源自世界各地的户外篮球场。
- 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白
- 款式： FZ0683-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 右侧实用拉链口袋，便于妥善存放随身小物件
- 侧边、腋下和领口下方采用罗纹拼接设计，富有弹性
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 左侧袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
Standard Issue
Nike 篮球推出 Standard Issue 系列，将现代高性能技术与经典运动风格巧妙结合。 匠心设计焕新演绎经典单品，塑就出众外观和舒适体验，轻松驾驭不同场合。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
