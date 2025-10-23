 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球圆领运动衫 - 冰川蓝/调色/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子速干篮球圆领运动衫

18% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球圆领运动衫采用柔软针织面料结合休闲剪裁，塑就百搭实穿风范。导湿速干技术，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 冰川蓝/调色/淡象牙白
  • 款式： FZ0221-474

Nike Standard Issue

18% 折让

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

日常佳选

柔软法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。

其他细节

  • 实用拉链口袋，便于存放小物件
  • 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。