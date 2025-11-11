Nike Standard Issue
Dri-FIT 男子速干篮球无袖圆领上衣
17% 折让
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球无袖圆领上衣巧妙糅合经典外观与现代性能。 采用柔软法式毛圈面料，可导湿速干，适合热身时穿着，助力从容迎战。
- 显示颜色： 调色暗灰/淡象牙白
- 款式： HJ4202-063
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 右侧实用拉链口袋，可供安全收纳随身物品
产品细节
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
