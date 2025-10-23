Nike Star Runner 2 HZ (GS)
大童跑步童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Star Runner 2 HZ (GS) 大童跑步童鞋助力勇往直前。巧妙结合轻盈织物与柔软缓震配置，饰有醒目警告条纹，打造令人惊艳的疾速外观和质感。
- 显示颜色： 黑/枪灰色/银
- 款式： CI5371-001
全速前进
全速前进
透气支撑
轻盈面料透气出众，弹性十足，令双足畅享舒适运动体验。皮革、合成材质和织物组合设计，增强结构感和支撑力。
舒适缓震
脚踝部位享有良好缓震保护，加厚鞋舌令你倍感柔软舒适。泡棉材质柔软舒适。
柔韧灵活，经久耐穿
橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。鞋底凹槽设计，在你跑步和玩耍时随双足动作灵活弯曲。
产品细节
