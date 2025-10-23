 
Nike Star Runner 2 HZ (GS) 大童跑步童鞋 - 黑/枪灰色/银

Nike Star Runner 2 HZ (GS) 大童跑步童鞋助力勇往直前。巧妙结合轻盈织物与柔软缓震配置，饰有醒目警告条纹，打造令人惊艳的疾速外观和质感。


  • 显示颜色： 黑/枪灰色/银
  • 款式： CI5371-001

全速前进

Nike Star Runner 2 HZ (GS) 大童跑步童鞋助力勇往直前。巧妙结合轻盈织物与柔软缓震配置，饰有醒目警告条纹，打造令人惊艳的疾速外观和质感。

透气支撑

轻盈面料透气出众，弹性十足，令双足畅享舒适运动体验。皮革、合成材质和织物组合设计，增强结构感和支撑力。

舒适缓震

脚踝部位享有良好缓震保护，加厚鞋舌令你倍感柔软舒适。泡棉材质柔软舒适。

柔韧灵活，经久耐穿

橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。鞋底凹槽设计，在你跑步和玩耍时随双足动作灵活弯曲。

产品细节

