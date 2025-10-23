Nike Star Runner 2 HZ (GS) 大童跑步童鞋助力勇往直前。巧妙结合轻盈织物与柔软缓震配置，饰有醒目警告条纹，打造令人惊艳的疾速外观和质感。

橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。鞋底凹槽设计，在你跑步和玩耍时随双足动作灵活弯曲。

