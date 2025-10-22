 
Nike Star Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋 - 大学金/金桔黄/金属银

Nike Star Runner 2 Lil (TDV)

婴童运动童鞋

¥369

售罄：

此配色当前无货

各就各位，准备出发！Nike Star Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋采用小怪兽家族中 Zip 的形象，它是叛逆不羁的速跑健将。这款趣味十足的运动童鞋专为迎战设计，像 Zip 一样畅跑，自由无拘。现在就出发吧！


  • 显示颜色： 大学金/金桔黄/金属银
  • 款式： DC4405-700

快如 ZIP

非凡舒适

皮革、织物与合成材质组合鞋面，为成长中的双足营造顺滑舒适的穿着感受。

快速固定，即刻出发

单固定带设计，方便小运动员轻松穿脱鞋款。

闪耀如 Zip

Swoosh 的金属色细节、固定带上的星星眼睛装饰和黄色毛茸鞋舌，设计灵感均源自 Zip，就让这些细节陪伴小小运动员穿过终点线。

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
