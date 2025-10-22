Nike Star Runner 2 Lil (TDV)
婴童运动童鞋
¥369
售罄：
此配色当前无货
各就各位，准备出发！Nike Star Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋采用小怪兽家族中 Zip 的形象，它是叛逆不羁的速跑健将。这款趣味十足的运动童鞋专为迎战设计，像 Zip 一样畅跑，自由无拘。现在就出发吧！
- 显示颜色： 大学金/金桔黄/金属银
- 款式： DC4405-700
快如 ZIP
非凡舒适
皮革、织物与合成材质组合鞋面，为成长中的双足营造顺滑舒适的穿着感受。
快速固定，即刻出发
单固定带设计，方便小运动员轻松穿脱鞋款。
闪耀如 Zip
Swoosh 的金属色细节、固定带上的星星眼睛装饰和黄色毛茸鞋舌，设计灵感均源自 Zip，就让这些细节陪伴小小运动员穿过终点线。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
