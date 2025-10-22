各就各位，准备出发！Nike Star Runner 2 Lil (TDV) 婴童运动童鞋采用小怪兽家族中 Zip 的形象，它是叛逆不羁的速跑健将。这款趣味十足的运动童鞋专为迎战设计，像 Zip 一样畅跑，自由无拘。现在就出发吧！

皮革、织物与合成材质组合鞋面，为成长中的双足营造顺滑舒适的穿着感受。

