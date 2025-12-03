 
Nike Star Runner 4 幼童透气免系鞋带运动鞋 - 黑/煤黑/白色

Nike Star Runner 4

幼童透气免系鞋带运动鞋

35% 折让

穿上 Nike Star Runner 4 幼童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。中底搭载柔软缓震配置，塑就舒适回弹的能量回馈效果，让小宝贝尽情转圈和转向。抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅玩。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DX7614-001

Nike Star Runner 4

35% 折让

穿上 Nike Star Runner 4 幼童运动鞋，畅享轻松穿脱体验。鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口，让小宝贝轻松穿鞋，即刻畅行。中底搭载柔软缓震配置，塑就舒适回弹的能量回馈效果，让小宝贝尽情转圈和转向。抓地纹路设计，可强劲抓附路面、草地和砾石地；外底橡胶向上包覆鞋头，有助加固结构，助力尽情畅玩。

其他细节

  • 鞋舌和后跟采用提拉设计，便于拓宽鞋口
  • 合成材质覆面强韧出众，经久耐穿
  • 合成材质与织物组合鞋面，柔软舒适

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DX7614-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。