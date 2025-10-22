 
Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童运动鞋 - 白色/白色/幻影/深藏青

Nike Star Runner 5

耐克摘星号大童运动鞋

¥429

若奔跑是你的竞技，Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童运动鞋便是你的利器。 鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹性与支撑力。 鞋舌提拉设计便于轻松穿脱鞋款，助你专注发挥出色表现，全力突破自我。


  • 显示颜色： 白色/白色/幻影/深藏青
  • 款式： IH7336-141

其他细节

  • 外底融入橡胶凸起纹路，缔造出众抓地力
  • 别致鞋垫图案

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 柔软泡绵，缓震出众
