若奔跑是你的竞技，Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童运动鞋便是你的利器。 鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹性与支撑力。 鞋舌提拉设计便于轻松穿脱鞋款，助你专注发挥出色表现，全力突破自我。

若奔跑是你的竞技，Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童运动鞋便是你的利器。 鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹性与支撑力。 鞋舌提拉设计便于轻松穿脱鞋款，助你专注发挥出色表现，全力突破自我。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。