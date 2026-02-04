 
Nike Star Runner 5

21% 折让

Nike Star Runner 5 耐克摘星号婴童运动鞋轻盈透气，伴小宝贝舒适开启美好的一天，成就未来跑步之星。回弹缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。

其他细节

  • 可调节魔术贴粘扣固定带，有助小宝贝迅速穿稳鞋款
  • 透气织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔韧
  • Dynamic Fit 动态贴合板带包覆中足，缔造稳定支撑脚感
  • 泡绵中底，塑就柔软回弹的缓震效果
  • 加固鞋头，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/浅荧光黄/亮深红
  • 款式： HF7006-010

