 
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋 - 帆白/白色/粉紫/漂白宝石绿

Nike Star Runner 5

耐克摘星号幼童跑步鞋

20% 折让

Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩。 弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。


  • 显示颜色： 帆白/白色/粉紫/漂白宝石绿
  • 款式： IO7599-131

其他细节

  • 透气织物与耐穿合成材质组合鞋面，轻盈柔韧
  • 动态贴合板带有效包覆中足，为小宝贝缔造稳固脚感
  • 中底搭载泡绵，为迈步带来柔软回弹的缓震感受
  • 外底采用耐穿橡胶凸起设计，为关键部位提供出色抓地力，助小宝贝自如畅跑

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 鞋舌采用提拉设计
  •  
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。