Nike Star Runner 5
耐克摘星号幼童跑步鞋
10% 折让
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩。弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
- 显示颜色： 大学蓝/空间蓝/足球灰/荧光黄
- 款式： HF7005-400
干爽舒适
鞋面采用透气网眼布与合成材质，轻盈柔韧，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。加固鞋头，缔造出众耐穿性。
稳固贴合
Dynamic Fit 动态贴合板带包覆中足，搭配弹性鞋带，缔造稳定支撑脚感。可调节魔术贴粘扣固定带，有助小宝贝迅速穿稳鞋款。
富有弹力，迅捷表现
中底搭载泡绵，为迈步带来柔软回弹的缓震感受。
出众抓地力
外底采用耐穿橡胶凸起设计，为关键部位提供出色抓地力，助小宝贝自如畅跑。
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋舌与后跟采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
