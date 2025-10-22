 
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童运动鞋 - 白色/白色/叶绿/多色

Nike Star Runner 5

耐克摘星号幼童运动鞋

¥399

Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童运动鞋采用匠心设计，助力未来竞速小将开启畅跑之旅。鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹支撑力。搭配轻松穿脱的弹性鞋带，塑就让孩子百穿不厌的佳选鞋款。


  • 显示颜色： 白色/白色/叶绿/多色
  • 款式： IH7337-191

其他细节

  • 弹性鞋带搭配固定带，便于穿脱
  • 加固鞋头，缔造出众耐穿性

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 显示颜色： 白色/白色/叶绿/多色
  • 款式： IH7337-191

