Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童运动鞋采用匠心设计，助力未来竞速小将开启畅跑之旅。鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹支撑力。搭配轻松穿脱的弹性鞋带，塑就让孩子百穿不厌的佳选鞋款。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。