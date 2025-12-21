Nike Star Runner 5
耐克摘星号幼童运动鞋
15% 折让
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童运动鞋采用匠心设计，助力未来竞速小将开启畅跑之旅。鞋面透气网眼设计，赋予双足出众透气感受；足底柔软泡绵，提供恰到好处的回弹支撑力。搭配轻松穿脱的弹性鞋带，塑就让孩子百穿不厌的佳选鞋款。
- 显示颜色： 白色/白色/叶绿/多色
- 款式： IH7337-191
其他细节
- 弹性鞋带搭配固定带，便于穿脱
- 加固鞋头，缔造出众耐穿性
产品细节
- 低帮鞋口
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
- 柔软泡绵，缓震出众
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
