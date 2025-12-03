Nike Storm-FIT Swift
女子防风拒水跑步夹克
27% 折让
穿上 Nike Storm-FIT Swift 女子防风拒水跑步夹克，从容应对天气变化。该连帽夹克搭载 Storm-FIT 技术，塑就轻盈舒适体验，可轻松应对刮风下雨天气，无论是跑步、步行还是远足，都不必因此停下脚步。超宽松版型便于轻松叠搭，下摆松紧抽绳与绳扣可供打造专属贴合感，助你在运动时保持舒适。
- 显示颜色： 加农绿/黑/反光银
- 款式： FB7493-017
其他细节
- Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
- 口袋设计，方便安全收纳钥匙和手机
- 正面拉链开襟搭配按扣挡风片，帮助抵御雨水
- 背面融入开口设计，提升透气性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 加农绿/黑/反光银
- 款式： FB7493-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
