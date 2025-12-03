Nike Streakfly 2
男子公路竞速跑步鞋
19% 折让
- 显示颜色： 亮深红/超级橙/铁架黑/爆炸绿黄
- 款式： HF6416-600
Nike Streakfly 2
19% 折让
碳纤维搭配轻盈泡绵，助力疾速表现。Nike Streakfly 2 男子公路竞速跑步鞋助你在比赛日遥遥领先。该鞋款搭载碳纤维 Flyplate，与元年款人气 ZoomX 泡绵中底和简约鞋面相得益彰，缔造出众回弹脚感。无论是 1 公里还是 10 公里，皆可带来出众跑步表现。
保持速度
全掌型碳纤维 Flyplate 提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。
出众回弹
ZoomX 泡绵经匠心设计，塑就出众回弹缓震性能，缔造轻盈脚感，助你发挥疾速表现。
抓地外底
外底采用轻薄粘性网状材质，有助减轻鞋身重量，同时提供强劲抓地力。
焕新设计
碳纤维 Flyplate
产品细节
单鞋重量：约 145 克（男码 44 码）
产品细节
- 显示颜色： 亮深红/超级橙/铁架黑/爆炸绿黄
- 款式： HF6416-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。